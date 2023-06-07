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В Новороссийске осужденная ударила сотрудницу колонии во время досмотра вещей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-osuzhdennaya-udarila-sotrudnitsu-kolonii-vo-vremya-dosmotra-veshhej
В Новороссийске осужденная ударила сотрудницу колонии во время досмотра вещей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отношении женщины возбудили и расследовали уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

По данным следствия, летом 2022 года жительницу Краснодара направили в колонию-поселение № 10 Новороссийска, где она должна была отбывать наказание. Женщина отказалась предоставить тетрадь с записями сотруднице колонии для досмотра. Сотрудница колонии принудительно изъяла тетрадь. В этот момент осужденная схватила сотрудницу режимного объекта за волосы и стала ее бить по голове.

Возбудили уголовное дело о не опасном для здоровья насилии в отношении сотрудника исправительной колонии. Ленинский районный суд назначил обвиняемой 1 год и 8 месяцев в колонии общего режима, сообщает «Новороссийский рабочий».

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