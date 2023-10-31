В Новороссийске осудили извращенца, надевшего на 5-летнюю девочку БДСМ-атрибуты

За преступление сексуального характера против ребенка 32-летнего мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Мать-одиночка из Новороссийска с двумя детьми: 12-летним сыном и 5-летней дочерью, после развода начала строить отношения с новым мужчиной. Вскоре он переехал к семье в квартиру. Мужчина утром работал, а по вечерам сидел с детьми сожительницы, пока она выходила на смену.

По версии следствия, пока мальчик делал уроки, мужчина запирался в соседней комнате с 5-летней девочкой, надевал на нее БДСМ-атрибуты: маску и наручники, а затем совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Позже об этом узнал родной отец девочки. Она рассказала ему в деталях, что с ней делал сожитель матери. Мужчина был в шоке от услышанного и сразу позвонил бывшей жене. Оказалось, что мать девочки уже была в курсе происходящего. Женщина выгнала извращенца из своей квартиры после нескольких месяцев совместной жизни.

Отец девочки обратился с заявлением в полицию. На допросе с педагогами и психологами ребенок своими словами рассказал правоохранителям о том, что с ней делал мамин сожитель. Психолого-психиатрическая экпертиза подтвердила, что девочка не склона фантазировать, а эксперты сказали, что она не врет в своем рассказе.

Мужчина после задержания сначала признался в совершенном преступлении, но на суде начал отрицать то, что сказал ранее. Родственники подозреваемого неожиданно оказались на его стороне. По их словам, мать девочки специально придумала эту историю, чтобы получить земельный участок сожителя.

Во время следствия выяснили, что мужчина ранее уже был судим за действия сексуального характера. Он отбывал наказание в колонии почти три года.

«Было страшно смотреть на мать девочки, которая давала показания в суде. Ее трясло от эмоций, она готова была кинуться на подсудимого, которому доверяла детей. На самом деле это редкий случай. Женщины очень часто защищают своих сожителей и не верят своим детям», — рассказала старший помощник прокурора Новороссийска Юлия Картамышева.

Суд признал мужчину виновным. Ближайшие 14 лет извращенец проведет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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