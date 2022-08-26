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В Новороссийске осудили двоих налетчиков на ювелирные магазины и салоны сотовой связи

Происшествия
26.08.2022 17:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-osudili-dvoih-naletchikov-na-yuvelirnye-magaziny-i-salony-sotovoj-svyazi
В Новороссийске осудили двоих налетчиков на ювелирные магазины и салоны сотовой связи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении двоих местных жителей вынес в августе Октябрьский районный суд Новороссийска.

По данным следствия, в Краснодаре и в Новороссийске с 17 по 24 марта 2021 года двое мужчин похитили из магазинов мобильные телефоны на сумму более 100 тыс. рублей и ювелирные изделия на сумму более 300 тыс. рублей. Также злоумышленники промышляли фальшивомонетничеством — у них изъяли поддельные 5-тысячые купюры.

Возбудили уголовные дела о краже и грабеже группой лиц по предварительному сговору и обороте фальшивых денег. Суд признал их виновными и назначил им 7 и 9 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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