В Новороссийске осудили двоих налетчиков на ювелирные магазины и салоны сотовой связи

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении двоих местных жителей вынес в августе Октябрьский районный суд Новороссийска.

По данным следствия, в Краснодаре и в Новороссийске с 17 по 24 марта 2021 года двое мужчин похитили из магазинов мобильные телефоны на сумму более 100 тыс. рублей и ювелирные изделия на сумму более 300 тыс. рублей. Также злоумышленники промышляли фальшивомонетничеством — у них изъяли поддельные 5-тысячые купюры.

Возбудили уголовные дела о краже и грабеже группой лиц по предварительному сговору и обороте фальшивых денег. Суд признал их виновными и назначил им 7 и 9 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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