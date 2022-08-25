В Краснодаре грабитель выследил пенсионерку и в подъезде сорвал с нее цепочку
Преступление произошло в августе на улице Уральской.
В полицию обратилась пожилая женщина и сообщила о том, что вечером в подъезде дома неизвестный мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку за 30 тыс. рублей и сбежал.
Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его в Комсомольском микрорайоне. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Сочи. В отделе он признался в преступлении и рассказал, что следил за пенсионеркой до подъезда. Похищенную цепочку он продал случайному прохожему за 2 тыс. рублей, а деньги потратил.
Возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемого поместили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
Похожий случай произошел в августе около одной из многоэтажек на улице 1 Мая. Грабитель вечером напал на местную жительницу, сорвал с ее шеи цепочку и скрылся.
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