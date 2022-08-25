В Краснодаре грабитель выследил пенсионерку и в подъезде сорвал с нее цепочку

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в августе на улице Уральской.

В полицию обратилась пожилая женщина и сообщила о том, что вечером в подъезде дома неизвестный мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку за 30 тыс. рублей и сбежал.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его в Комсомольском микрорайоне. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Сочи. В отделе он признался в преступлении и рассказал, что следил за пенсионеркой до подъезда. Похищенную цепочку он продал случайному прохожему за 2 тыс. рублей, а деньги потратил.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемого поместили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Похожий случай произошел в августе около одной из многоэтажек на улице 1 Мая. Грабитель вечером напал на местную жительницу, сорвал с ее шеи цепочку и скрылся.