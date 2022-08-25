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В Краснодаре грабитель выследил пенсионерку и в подъезде сорвал с нее цепочку

Происшествия
25.08.2022 10:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-grabitel-vysledil-pensionerku-i-v-podezde-zhilogo-doma-sorval-s-nee-tsepochku
В Краснодаре грабитель выследил пенсионерку и в подъезде сорвал с нее цепочку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в августе на улице Уральской.

В полицию обратилась пожилая женщина и сообщила о том, что вечером в подъезде дома неизвестный мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку за 30 тыс. рублей и сбежал.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его в Комсомольском микрорайоне. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Сочи. В отделе он признался в преступлении и рассказал, что следил за пенсионеркой до подъезда. Похищенную цепочку он продал случайному прохожему за 2 тыс. рублей, а деньги потратил.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемого поместили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Похожий случай произошел в августе около одной из многоэтажек на улице 1 Мая. Грабитель вечером напал на местную жительницу, сорвал с ее шеи цепочку и скрылся.

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