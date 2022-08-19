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В Краснодаре грабитель проследил за прохожей и сорвал с нее золотую цепочку

Происшествия
19.08.2022 15:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-grabitel-prosledil-za-prohozhej-i-sorval-s-nee-zolotuyu-tsepochku
В Краснодаре грабитель проследил за прохожей и сорвал с нее золотую цепочку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчина напал на местную жительницу вечером вблизи одной из многоэтажек на улице 1 Мая. Он сорвал с ее шеи цепочку и скрылся.

Женщина обратилась в полицию. Ущерб от действий нападавшего она оценила в 6 тыс. 500 рублей. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 22-летний местный житель. Парня задержали в его временном жилье на Интернациональном бульваре.

В отделении полиции подозреваемый во всем признался. Он рассказал, что следил за женщиной, чтобы ограбить, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Похищенную цепочку злоумышленник сдал в ломбард за 4 тыс. 700 рублей, деньги потратил.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, в настоящее время он находится под стражей.

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