В Краснодаре грабитель проследил за прохожей и сорвал с нее золотую цепочку
Мужчина напал на местную жительницу вечером вблизи одной из многоэтажек на улице 1 Мая. Он сорвал с ее шеи цепочку и скрылся.
Женщина обратилась в полицию. Ущерб от действий нападавшего она оценила в 6 тыс. 500 рублей. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 22-летний местный житель. Парня задержали в его временном жилье на Интернациональном бульваре.
В отделении полиции подозреваемый во всем признался. Он рассказал, что следил за женщиной, чтобы ограбить, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.
Похищенную цепочку злоумышленник сдал в ломбард за 4 тыс. 700 рублей, деньги потратил.
На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, в настоящее время он находится под стражей.
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