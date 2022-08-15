В Новороссийске две приезжие девушки ограбили 19-летнего парня

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В дежурную часть УМВД России по Новороссийску обратился 19-летний местный житель. Парень сообщил о том, что в жилом микрорайоне две неизвестные девушки открыто похитили у него пневматический пистолет.

Полицейские задержали по подозрению в грабеже 28-летнюю жительницу Иркутска и 26-летнюю приезжую из Нижнего Тагила в съемном жилье. В квартире одной из девушек нашли похищенный пистолет, который вернули владельцу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемых поместили под подписку о невыезде. Им грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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