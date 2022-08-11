В Краснодаре семейная пара задержала рецидивиста, срывавшего золото с пенсионерок

Фото пресс-службы УМВД по Краснодару

Правоохранителям позвонили жители краевой столицы. По телефону они сообщили, что находятся на улице Юннатов и удерживают молодого человека, который попытался ограбить пенсионерку.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепь и попытался сбежать. Напуганная женщина стала звать на помощь. Проходившие мимо супруги не остались в стороне и схватили злоумышленника. Вместе с тем стало известно, что 26-летний житель станицы Ленинградской причастен к двум аналогичным грабежам. Первый произошел на улице Александра Покрышкина, второй — на Писателя Знаменского.

К тому же молодой человек оказался рецидивистом. Ранее он отбывал наказание в тюрьме за точно такие же преступления. Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до четырех лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

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