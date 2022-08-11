В Лабинске прихожанин несколько месяцев выносил из храмов пожертвования

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию обратились настоятели двух храмов Лабинска. Они рассказали, что из церквей вынесли пожертвования — деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба — 48 тыс. рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый 53-летний житель Апшеронска. Его задержали в Адыгее.

По версии следствия, мужчина приехал к своему знакомому в Лабинск и несколько месяцев похищал из храмов пожертвования и снимал с икон украшения, оставленные людьми. Украшения злоумышленник продал, а деньги потратил.

Возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Новороссийске турист ходил по ресторанам, а платил фальшивыми деньгами.