Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Лабинске прихожанин несколько месяцев выносил из храмов пожертвования

Происшествия
11.08.2022 14:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinske-prihozhanin-neskolko-mesyatsev-vynosil-iz-hramov-pozhertvovaniya
В Лабинске прихожанин несколько месяцев выносил из храмов пожертвования
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию обратились настоятели двух храмов Лабинска. Они рассказали, что из церквей вынесли пожертвования — деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба — 48 тыс. рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый 53-летний житель Апшеронска. Его задержали в Адыгее.

По версии следствия, мужчина приехал к своему знакомому в Лабинск и несколько месяцев похищал из храмов пожертвования и снимал с икон украшения, оставленные людьми. Украшения злоумышленник продал, а деньги потратил.

Возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Новороссийске турист ходил по ресторанам, а платил фальшивыми деньгами.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  2. СК проводит проверку обстоятельств гибели в море под Анапой 23-летней девушки
  3. В Госдуме предложили ужесточить наказание за «голые» прогулки в общественных местах
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Туапсе торжественно встретили миллионного туриста
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
Прямой эфир
Мы в соцсетях