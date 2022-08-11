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В Новороссийске турист ходил по ресторанам, а платил фальшивыми деньгами

Происшествия
11.08.2022 12:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-turist-hodil-po-restoranam-a-platil-falshivymi-dengami
В Новороссийске турист ходил по ресторанам, а платил фальшивыми деньгами
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полиция Новороссийска задержала приезжего 20-летнего жителя Курганинского района по подозрению в распространении поддельных денег.

По данным следствия, молодой человек приобрел в интернете восемь пятитысячных купюр, то есть 40 тыс. рублей. Он забрал их из тайниковой закладки в лесополосе и двинулся тратить поддельные деньги.

Парень успел посетить рестораны и продуктовые магазины, но был пойман полицейскими. Потратить все до копейки злоумышленник не успел. Лишь шесть из восьми купюр ушли «в оборот», рассказали интернет-порталу «Кубань24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На период предварительного следствия парень был под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы.

Читайте также: в Краснодарском крае банда скупала гаджеты за фальшивые деньги.

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