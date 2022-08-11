В Новороссийске турист ходил по ресторанам, а платил фальшивыми деньгами
Происшествия
11.08.2022 12:00
Полиция Новороссийска задержала приезжего 20-летнего жителя Курганинского района по подозрению в распространении поддельных денег.
По данным следствия, молодой человек приобрел в интернете восемь пятитысячных купюр, то есть 40 тыс. рублей. Он забрал их из тайниковой закладки в лесополосе и двинулся тратить поддельные деньги.
Парень успел посетить рестораны и продуктовые магазины, но был пойман полицейскими. Потратить все до копейки злоумышленник не успел. Лишь шесть из восьми купюр ушли «в оборот», рассказали интернет-порталу «Кубань24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На период предварительного следствия парень был под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы.
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