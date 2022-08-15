В Новороссийске около морвокзала нашли труп женщины
Происшествия
15.08.2022 14:09
Тело женщины обнаружили 14 августа на пляже около первого мола морского вокзала. На место прибыли правоохранители.
«В настоящее время сотрудники отдела уголовного розыска устанавливают личность погибшей и все обстоятельства случившегося», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.
Приметы женщины: возраст — 60-65 лет, рост 162 см, короткие темные волосы с сединой, среднее телосложение. Она была одета в темно-синее платье с рисунком цветов. При себе была розовая обувь.
Всех, кто что-либо знает о погибшей, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 (8617) 27-74-27 или +7(8617) 60-29-44.
Читайте также: в Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске.
Популярные новости
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за оскорблений в соцсетях
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Новороссийске тракторист уже неделю мешает спать жителям многоэтажки
ТОП 5 НОВОСТЕЙ