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В Новороссийске около морвокзала нашли труп женщины

Происшествия
15.08.2022 14:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-okolo-morvokzala-nashli-trup-zhenshhiny
В Новороссийске около морвокзала нашли труп женщины
Фото пресс-службы Новороссийского ЛО МВД России на транспорте

Тело женщины обнаружили 14 августа на пляже около первого мола морского вокзала. На место прибыли правоохранители.

«В настоящее время сотрудники отдела уголовного розыска устанавливают личность погибшей и все обстоятельства случившегося», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Приметы женщины: возраст — 60-65 лет, рост 162 см, короткие темные волосы с сединой, среднее телосложение. Она была одета в темно-синее платье с рисунком цветов. При себе была розовая обувь.

Всех, кто что-либо знает о погибшей, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 (8617) 27-74-27 или +7(8617) 60-29-44.

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