В Новороссийске офицер спецназа научит, как выжить при зомби-апокалипсисе

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В файертаг клубе в городе-герое решили поделиться опытом, как отбиваться от зомби, если апокалипсис все же наступит.

В огромном убежище будущих воителей с мертвецами научат метанию ножей, бою и другим полезным приемам.

«И самое главное, нападение зомби в темной комнате. У вас пистолет, а у зомби когти и зубы. Не факт, что вы выживите, но попробовать стоит!», — рассказывают организаторы.

После занятия инструкторы, в числе которых офицер спецназа, расскажут новобранцам о допущенных ошибках, а после можно будет попробовать свои силы с автоматом Калашникова, сообщается в Telegram-канале клуба.

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