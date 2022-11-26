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В Новороссийске офицер спецназа научит, как выжить при зомби-апокалипсисе

Общество
26.11.2022 09:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-ofitser-spetsnaza-nauchit-kak-vyzhit-pri-zombi-apokalipsise
В Новороссийске офицер спецназа научит, как выжить при зомби-апокалипсисе
Фото t.me/bunker23ru

В файертаг клубе в городе-герое решили поделиться опытом, как отбиваться от зомби, если апокалипсис все же наступит.

В огромном убежище будущих воителей с мертвецами научат метанию ножей, бою и другим полезным приемам.

«И самое главное, нападение зомби в темной комнате. У вас пистолет, а у зомби когти и зубы. Не факт, что вы выживите, но попробовать стоит!», — рассказывают организаторы.

После занятия инструкторы, в числе которых офицер спецназа, расскажут новобранцам о допущенных ошибках, а после можно будет попробовать свои силы с автоматом Калашникова, сообщается в Telegram-канале клуба.

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