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«Ходячих мертвецов» упокоили: культовый сериал завершился спустя 12 лет

Культура
21.11.2022 20:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/hodyachih-mertvetsov-upokoili-kultovyj-serial-zavershilsya-spustya-12-let
«Ходячих мертвецов» упокоили: культовый сериал завершился спустя 12 лет
Фото imdb.com

Последнюю серию 11 сезона сериала «Ходячие мертвецы» показали в ночь на 21 ноября. Заключительный сезон стал самым продолжительным за все 12 лет существования проекта — в нем было 24 серии.

Концовку критики встретили весьма прохладно. Так, в материале Forbes автор сообщил, что финал вышел скомканным и очевидным. Также его разочаровал заключительный конфликт. По его мнению, он плохо проработан и скучен.

«В конце сериала почти никто не умирает. Для меня финал был неинтересным и плоским», — написал он.

При этом рецензент отметил, что в последнем сезоне все-таки «было несколько действительно замечательных моментов, несколько дразнящих камео». Кроме того, одна смерть в финале оказалась для него «одной из самых эмоциональных и сильных».

Сериал «Ходячие мертвецы» выходил на канале AMC с 31 октября 2010 года. В нем рассказывалось о людях, пытающихся выжить во время зомби-апокалипсиса. В основу сценария лег одноименный комикс Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда. Режиссером проекта выступал создатель фильмов «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Мгла», «Мажестик» Фрэнк Дарабонт.

Несмотря на окончание основной истории, вселенная «Ходячих мертвецов» продолжает развиваться в спин-оффах «Бойтесь ходячих мертвецов», «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Истории ходячих мертвецов».

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