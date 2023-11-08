В Новороссийске образовались сильные пробки из-за обрыва троллейбусной сети

Обрыв троллеи произошел рано утром 8 ноября на улице Магистральной,3 в районе «Импортпищепрома».

Из-за повреждения контактной сети троллейбусов движение транспорта на выезде из города в сторону Шесхариса оказалось временно затруднено.

«Бригада выехала. Сократили интервал между автобусами в направлении Мефодиевской и Шесхариса», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Новороссийска.

По данным сервиса «Яндекс Карты», утром 8 ноября в Новороссийске образовались сильные пробки на улицах: Анапское шоссе, Видова, Железнодорожная Петля, Ленина, Лермонтова, Борисовской, Кооперативной, Розовой, Горького, Чапаева, Портовой и Горького.

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