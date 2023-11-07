Движение семи трамвайных маршрутов в Краснодаре изменится 8 ноября

В этот день на улице Садовой будут ремонтировать трамвайные пути. Из-за этого вечером изменится работа маршрутов № 1, 2, 3, 15, 20, 21 и 22.

После 22:15 трамваи № 1, 2, 3 и 20 отправятся в депо от остановки «Декабристов» через улицу Коммунаров. «Двойки» и «тройки» развернутся у вокзала «Краснодар-1».

Трамваи № 22 после 22:00 поедут на конечную остановку «Димитрова» из Музыкального микрорайона через улицу Коммунаров.

Работу маршрута № 15 продлят. Последний рейс отправится с улицы Петра Метальникова на вокзал «Краснодар-1» в 22:40.

Последний рейс маршрута № 21 отправится с Юбилейного микрорайона в 21:38. В 21:24 и 22:14 вагоны будет следовать в ЮМР на Дубинку по маршруту № 7. После 22:00 трамваи № 21 отправятся с Музыкального микрорайона в депо через Коммунаров с разворотом у вокзала «Краснодар-1».

Пассажиров просят учитывать информацию об изменении работы трамвайных маршрутов при планировании маршрутов вечером 8 ноября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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