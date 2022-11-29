В Новороссийске обнаружили загрязнение устья реки Цемесс возле мусорного полигона
Активисты заметили, что вода в реке потемнела и стала источать неприятный запах.
Они отправили обращения, на место выехала комиссия с представителями ЖКХ, администрации поселка Гайдук и отдела экологии Новороссийска. Из реки взяли пробу воды и отправили на экспертизу.
Экологи предполагают, что причиной потемнения воды стал фильтрат с мусорного полигона на горе Щелба.
«Здесь два соседних ручья: один грязный, другой — нет. В прошлый раз, когда мы здесь были, был только один — грязный. Но после дождей появился рядом с прозрачной водой. Пока природа загрязнения реки Цемесс не ясна. Ситуацию прояснит анализ воды», — предположила эколог Татьяна Трибрат.
Исток реки находится перед лесной дорогой, рядом построена площадка под складские помещения. По словам активиста Сергея Стряпухина, эта площадка построена прямо на реке, из-за чего изменилось ее русло. Он также отметил, что для расчистки места под постройки были вырублены деревья на склоне. По правомерности действий активист обратился в прокуратуру, пишет «Наша Газета Новороссийск».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Росприроднадзор нашел нарушения на полигоне в Новороссийске, где более суток горел мусор.
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