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В Новороссийске обнаружили загрязнение устья реки Цемесс возле мусорного полигона

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-obnaruzhili-zagryaznenie-ustya-reki-tsemess-vozle-musornogo-poligona
В Новороссийске обнаружили загрязнение устья реки Цемесс возле мусорного полигона
Фото ngnovoros.ru

Активисты заметили, что вода в реке потемнела и стала источать неприятный запах.

Они отправили обращения, на место выехала комиссия с представителями ЖКХ, администрации поселка Гайдук и отдела экологии Новороссийска. Из реки взяли пробу воды и отправили на экспертизу.

Экологи предполагают, что причиной потемнения воды стал фильтрат с мусорного полигона на горе Щелба.

«Здесь два соседних ручья: один грязный, другой — нет. В прошлый раз, когда мы здесь были, был только один — грязный. Но после дождей появился рядом с прозрачной водой. Пока природа загрязнения реки Цемесс не ясна. Ситуацию прояснит анализ воды», — предположила эколог Татьяна Трибрат.

Исток реки находится перед лесной дорогой, рядом построена площадка под складские помещения. По словам активиста Сергея Стряпухина, эта площадка построена прямо на реке, из-за чего изменилось ее русло. Он также отметил, что для расчистки места под постройки были вырублены деревья на склоне. По правомерности действий активист обратился в прокуратуру, пишет «Наша Газета Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Росприроднадзор нашел нарушения на полигоне в Новороссийске, где более суток горел мусор.

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