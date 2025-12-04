В Новороссийске неизвестный преследует девочек-подростков и грозит им расправой

По словам местных жителей, неизвестный ищет подростков в соцсетях, а после отказа в общении переходит к устрашающим действиям: перерезанные провода связи, стекла под квартирой и запенивание входных дверей.

От мужчины поступали угрозы выследить и пожелания смерти сразу с нескольких аккаунтов, после — в переписке начал фигурировать адрес. Милана пыталась прервать слежку, тогда ей выдвинули ультиматум.

«Он сказал облить девочку зеленкой, что будет тогда меня защищать. Также утверждал, что отправит адреса и контакты, что я получу деньги и он отстанет», — говорит жительница Новороссийска Милана Ткачук.

Неизвестный пытался завербовать несовершеннолетнюю. Еще писал о неразделенной любви и отказе. После этого он стал действовать.

«Были смешаны стекла с клеем, ручки были полностью в стекле, была записка с угрозой жизни и пожелания смерти моей дочери», — делится жительница Новороссийска Аэлита Ткачук.

Кроме того, мужчина запенивал двери, а в скважину заливал клей. Вместе с тем сталкер начал писать близкому окружению девочки. Текст один и тот же, после продолжительных угроз — опять порча имущества.

«Злоумышленник нашел адрес и попал в подъезд. Провода линии интернета и домофона он перерезал, сейчас их уже восстановили. Также оставил записку с оскорблениями и пожеланиями», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

По камерам видеонаблюдения, на которые преследователь попадал неоднократно, стало понятно, что это один и тот же человек.

После пакостей в подъезде неизвестный продолжил морально давить на девочку, не упуская возможности затронуть ее близких.

«Он мне написал на следующий день, когда я увидела перерезанные провода и записку на двери, что я никто и ничего не добьюсь. Начал оскорблять меня, мою семью, моего молодого человека», — рассказывает жительница Новороссийска Екатерина Конарева.

В какой-то момент сообщения с угрозами перестали поступать и в подъездах никто не поджидал. Он объявился спустя время — написал матери одной из девочек и пообещал расправу, если та не уследит за своим ребенком.

— В этот вторник пришло сообщение уже мне — не только с угрозами для дочери, но и для всей семьи. Начала интересоваться у дочери, может, она поссорилась с кем-то, на что она мне ответила, что в Telegram ей начали поступать сообщения от такого человека.

В полиции сообщили, что проверка проводится, мужчина в розыске. Всех, кто что-либо знает о его личности, просят сообщить по телефону 102.

