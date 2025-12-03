Изнасиловавший 15-летнюю девочку житель Белореченска получил 16 лет колонии

Краснодарский краевой суд признал 23-летнего жителя Белореченского района виновным в изнасиловании несовершеннолетней.

По данным следствия, в марте 2024 года молодой человек, уже имеющий судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, силой затащил 15-летнюю знакомую в дом и изнасиловал ее.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Подсудимый свою вину не признал, но она была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств.

С учетом наличия судимости мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, либо обслуживанием детских учреждений на 18 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

