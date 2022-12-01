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В Новороссийске неизвестные обокрали электроподстанцию и обесточили село Мысхако

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-neizvestnye-obokrali-elektropodstantsiyu-i-obestochili-selo-myshako
В Новороссийске неизвестные обокрали электроподстанцию и обесточили село Мысхако
Фото t.me/kub_mash

Неизвестные пробрались в машинный зал электроподстанции на улице Ворошилова и вынесли оттуда оборудование на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Об этом сообщили в социальных сетях местные жители. Они также рассказали, что среди украденного были зарядные устройства, блоки питания и вакуумные выключатели.

Отмечается, что техника была подключена лишь частично, подстанцию еще не полностью ввели в эксплуатацию. Она обеспечивала электричеством село Мысхако. Из-за действий злоумышленников, населенный пункт на 15 минут остался без света.

«В настоящее время в отделе полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело. Часть похищенного имущества было выброшено в 150 м от места преступления», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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