В Новороссийске неизвестные обокрали электроподстанцию и обесточили село Мысхако
Неизвестные пробрались в машинный зал электроподстанции на улице Ворошилова и вынесли оттуда оборудование на сумму свыше 600 тыс. рублей.
Об этом сообщили в социальных сетях местные жители. Они также рассказали, что среди украденного были зарядные устройства, блоки питания и вакуумные выключатели.
Отмечается, что техника была подключена лишь частично, подстанцию еще не полностью ввели в эксплуатацию. Она обеспечивала электричеством село Мысхако. Из-за действий злоумышленников, населенный пункт на 15 минут остался без света.
«В настоящее время в отделе полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело. Часть похищенного имущества было выброшено в 150 м от места преступления», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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