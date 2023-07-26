В Новороссийске неадекватная женщина замахивалась стулом на маленькую дочь и угрожала ей. Видео

Видео со скандальным инцидентом накануне опубликовали в городских пабликах.

На кадрах видно, как женщина неадекватно ведет себя со своими детьми. Она агрессивно и нецензурно выражалась в разговоре с маленькой дочкой. Затем она схватила деревянный стул, замахнулась на ребенка и начала ей угрожать. Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы.

«Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Новороссийску проводится проверка о нанесении побоев 36-летней местной жительницей своей несовершеннолетней дочери», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас дети женщины находятся у близких родственников. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначили проведение медицинских экспертиз.

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