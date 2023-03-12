В Новороссийске нашли мужчину, жестоко избившего подростка в маршрутке

Инцидент произошел 8 марта в маршрутном такси на улице Бирюзова. Мужчина набросился на 16-летнего парня за то, что тот, по словам очевидцев, не уступил место стоящей женщине.

Мужчина кричал на подростка, дергал за одежду, несколько раз сильно ударил. В результате мальчик получил повреждения, у него синяки и выбит зуб.

В результате работы следователя, криминалиста и сотрудников полиции агрессивный пассажир был найден и задержан. Им оказался 43-летний житель Новороссийска. Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Он предложил возместить подростку причиненный ущерб.

Суд поместил правонарушителя под домашний арест на время следствия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следователи забрали из полиции материалы проверки по этому инциденту и возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам на транспорте общего пользования.