В Новороссийске завели уголовное дело на мужчину, избившего подростка в маршрутке

Мужчина ударил по лицу подростка в маршрутке вечером 8 марта на улице Бирюзовой.

Следователи забрали из полиции материалы проверки по этому инциденту и по указанию руководителя краевого СКР Андрея Маслова возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия к несовершеннолетнему, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, неустановленный мужчина грубо нарушил общественный порядок и не менее двух раз ударил кулаками по лицу незнакомого 16-летнего подростка из-за незначительного повода. Сейчас следователи устанавливают личность злоумышленника и изучают записи с видеокамер. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводят работу с потерпевшим и свидетелями.

Следователи просят всех, кому известна личность мужчины, напавшего на подростка в маршрутке, сообщить об этом по телефонам: 02, 112 или 8-8617-61-43-07.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место. По данным соцсетей, в маршрутку зашел мужчина и накинулся на подростка, который сидел в наушниках. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что мужчина начал дергать школьника за куртку, а потом несколько раз ударил кулаком по лицу.

У пострадавшего остались синяки и выбит зуб. Очевидцы предположили, что причиной нападение стало то, что подросток не уступил место женщине, которая стояла рядом. Агрессивного мужчину высадили из маршрутки на следующей остановке.