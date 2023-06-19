В Новороссийске нашли мужчину, причастного к убийству местного жителя почти 23 года назад

Преступление произошло в ночь на 9 августа 2000 года на улице Михайлова. В течение долгого времени личность одного из участников конфликта, в результате которого погиб местный житель, была неизвестна.

По данным следствия, ночью к находившимся на улице Михайлова двоим мужчинам подошел незнакомый прохожий. Между мужчинами произошел конфликт, мужчины забили прохожего кулаками, после чего скрылись с места. Пострадавший умер на улице через несколько часов от полученных травм.

Возбудили уголовное дело. Следствию удалось найти одного из двоих подозреваемых, которого осудили. Личность второго подозреваемого установили только сейчас. Им оказался 42-летний приезжий, который летом 2000 года был в гостях у родственников, а недавно снова приехал в Новороссийск.

Подозреваемого задержали и предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть человека. Вину обвиняемый полностью признал. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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