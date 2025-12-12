В Новороссийске начался монтаж главной новогодней елки

В городе-герое новогодний символ устанавливают на улице Советов у здания мэрии.

Ранее местные власти сообщили о намерении сэкономить на праздничном оформлении города. Это связано с необходимостью выделения дополнительных средств на восстановление поврежденных домов после атак беспилотных летательных аппаратов.

Однако это не значит, что новогоднего настроения в городе не будет. Завершить сборку и украшение главной городской елки планируется до 15 декабря.

Читайте также: елочные базары в Новороссийске откроются 15 декабря. В этом году в городе-герое будут работать 12 елочных базаров, где можно будет купить ели, сосны и пихты из питомников Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей, Пермского края и других регионов РФ.

Подпишись, здесь всегда интересно.