В Новороссийске начали украшать главную городскую елку

По мере приближения Нового года на улицах городов и населенных пунктов Кубани появляются украшенные ели.

В Новороссийске главная городская елка постепенно преображается. Специалисты уже повесили гирлянды и приступили к украшению красными шарами.

Совсем скоро горожане смогут полюбоваться елкой и насладиться праздничной атмосферой.

Читайте также: живую 15-метровую елку установили в Мостовском районе. Новогоднее дерево теперь радует жителей поселка Мостовского. Его разместили на площади Мира. Возраст ели — 20 лет. Все это время она росла во дворе жительницы станицы Губской.

В дальнейшем елка еще послужит на Крещении. Ель разбирают, везут на купели, украшают саму купель и место, где будет проводиться мероприятие.

Подпишись, здесь всегда интересно.