В Новороссийске на ж/д переезде 24 ноября ограничат движение транспорта
Общество
22.11.2022 12:20
Движение через переезд в поселке Верхнебаканском ограничат 24 ноября с 15:00 до 21:00 в связи с заменой шпал.
Соответствующие изменения внесли в схему движения маршрутов 103М «улица Кутузовская — поселок Верхнебаканский» и 104М «улица Кутузовская — поселок Горный».
«Просим жителей и гостей города учесть ограничение в движении при планировании маршрута поездки», — сообщает управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска в Telegram.
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