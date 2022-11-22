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В Новороссийске на ж/д переезде 24 ноября ограничат движение транспорта

Общество
22.11.2022 12:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-na-zh-d-pereezde-24-noyabrya-ogranichat-dvizhenie-transporta
В Новороссийске на ж/д переезде 24 ноября ограничат движение транспорта
Фото t.me/upravlenietransporta

Движение через переезд в поселке Верхнебаканском ограничат 24 ноября с 15:00 до 21:00 в связи с заменой шпал.

Соответствующие изменения внесли в схему движения маршрутов 103М «улица Кутузовская — поселок Верхнебаканский» и 104М «улица Кутузовская — поселок Горный».

«Просим жителей и гостей города учесть ограничение в движении при планировании маршрута поездки», — сообщает управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае с 17 ноября изменилось расписание нескольких пригородных поездов.

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