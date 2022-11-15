В Краснодарском крае с 17 ноября изменится расписание нескольких пригородных поездов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

График движения электричек изменится с 17 по 29 ноября из-за ремонтных работ на железной дороге.

Частично изменяется расписание пригородных поездов на направлениях Староминская — Краснодар 1, Горячий Ключ — Краснодар 1, Тимашевская — Орловка-Кубанская и Степная — Тихорецкая, сообщает пресс-служба компании «Кубань Экспресс-Пригород».

Подробное временное расписание пригородных поездов можно узнать на сайте перевозчика.

Читайте также: с 7 ноября временно изменится расписание движения поездов по Крымском мосту.