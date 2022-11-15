В Краснодарском крае с 17 ноября изменится расписание нескольких пригородных поездов
Общество
15.11.2022 12:16
График движения электричек изменится с 17 по 29 ноября из-за ремонтных работ на железной дороге.
Частично изменяется расписание пригородных поездов на направлениях Староминская — Краснодар 1, Горячий Ключ — Краснодар 1, Тимашевская — Орловка-Кубанская и Степная — Тихорецкая, сообщает пресс-служба компании «Кубань Экспресс-Пригород».
Подробное временное расписание пригородных поездов можно узнать на сайте перевозчика.
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