С 7 ноября временно изменится расписание движения поездов по Крымском мосту
Общество
04.11.2022 14:51
Изменения в расписании движения поездов «Таврия» введут с 7 ноября из-за ремонтных работ. Они будут действовать до 11 декабря
Изменения касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать до 11 декабря, сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.
Список поездов и новое расписание размещено на сайте.
Читайте также: движение автомобилей по Крымскому мост могут ограничить с 7 по 10 ноября.
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