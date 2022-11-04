С 7 ноября временно изменится расписание движения поездов по Крымском мосту

Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Изменения в расписании движения поездов «Таврия» введут с 7 ноября из-за ремонтных работ. Они будут действовать до 11 декабря

Изменения касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать до 11 декабря, сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.

Список поездов и новое расписание размещено на сайте.

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