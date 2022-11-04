Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

С 7 ноября временно изменится расписание движения поездов по Крымском мосту

Общество
04.11.2022 14:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-7-noyabrya-vremenno-izmenitsya-raspisanie-dvizheniya-poezdov-po-krymskom-mostu
С 7 ноября временно изменится расписание движения поездов по Крымском мосту
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Изменения в расписании движения поездов «Таврия» введут с 7 ноября из-за ремонтных работ. Они будут действовать до 11 декабря

Изменения касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать до 11 декабря, сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.

Список поездов и новое расписание размещено на сайте.

Читайте также: движение автомобилей по Крымскому мост могут ограничить с 7 по 10 ноября.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Перед матчем ФК «Сочи» со «Спартаком» на стадионе «Фишт» выступит «Дискотека Авария»
Перед матчем ФК «Сочи» со «Спартаком» на стадионе «Фишт» выступит «Дискотека Авария»
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Росприроднадзор: выброшенные дельфинарием в Крыму афалины чипированы
Росприроднадзор: выброшенные дельфинарием в Крыму афалины чипированы
В Крыму пытаются спасти 4 погибающих в море дельфинов, которых выбросил хозяин дельфинария
В Крыму пытаются спасти 4 погибающих в море дельфинов, которых выбросил хозяин дельфинария
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал МФЦ из-за забытой сумки
  3. В Сочи самолет вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Пять спектаклей Краснодарских театров вошли в лонг-лист премии «Золотая маска»
  6. «Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 18 ноября
Прямой эфир
Мы в соцсетях