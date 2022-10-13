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В Новороссийске на улице Волгоградской начались масштабные работы по замене водовода

Общество
13.10.2022 08:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-na-ulitse-volgogradskoj-nachalis-masshtabnye-raboty-po-zamene-vodovoda
Видео канала «Кубань 24»

Здесь заменят более 1,5 тыс. м пластиковой трубы на стальную. Реконструкция сетей началась 1 сентября по муниципальной программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры».

В связи с работами на участке перекрыли одну полосу движения. Светофор исправен, поэтому большой пробки в этом районе не наблюдается.

«Ведутся работы по замене подающих водоводов диаметром 500 и 600 мм от северо-западных резервуаров. Также будет заменена запорная арматура», — сказала заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Новороссийска Ирина Комлик.

В Новороссийске проблема с водоснабжением наблюдается уже не первый год, особенно остро ее ощущают жители Южного района. После замены водовода экстренные отключения здесь должны свестись к минимуму. Это значит, что почти 100 тыс. жителей города-героя смогут забыть о тазиках и канистрах.

Капитальный ремонт сетей водопровода планируют завершить в июне 2023 года.

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