В Новороссийске на стройке рабочий сорвался с высоты
ЧП произошло 17 октября на стройке многоэтажки в Южном районе Новороссийска. По сообщениям очевидцев, мужчина, демонтировавший опалубку, сорвался с высоты.
Свидетели также рассказали, что скорую помощь никто не вызывал. Вместо этого мужчину на руках отнесли в автомобиль ГАЗель и увезли.
Пострадавший оказался жителем соседней республики. Сейчас он находится в травматологическом отделении городской больницы с переломом ноги, пишет «Наша газета. Новороссийск».
«Следователем назначена судебная медицинская экспертиза, привлечены необходимые специалисты. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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