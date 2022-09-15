В Новороссийске на празднике в честь 115-летия городского футбола выступит группа «Кар-Мэн»
Спорт
15.09.2022 08:00
На стадионе «Центральный» 18 сентября состоится большой спортивный праздник, посвященный 115-летию новороссийского футбола.
В гала-матче встретятся команда ветеранов футбольного клуба «Черноморец» и команда легендарных российских футболистов, в которую войдут Егор Титов, Ринат Дасаев, Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев и другие.
На стадионе пройдет концерт известных артистов и кавер-группы. В их числе — популярная в 90-ых годах группа «Кар-Мэн».
Также представят первую в истории Новороссийска женскую профессиональную гандбольную команду «Черноморочка». В 19:30 состоится матч с лидером турнира —волгоградским «Ротором», сообщает пресс-служба администрации Новороссийска в Telegram.
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