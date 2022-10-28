В Новороссийске на перекрестке перевернулась иномарка
Происшествия
28.10.2022 15:24
ДТП произошло 28 октября около 13:30 на перекрестке улиц Серова и Лейтенанта Шмидта.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видна иномарка, лежащая на боку. Автор видео рассказал, что из поврежденного автомобиля извлекли двоих человек.
По предварительным данным, 27-летняя женщина за рулем Nissan нарушила правила проезда перекрестка. Она допустила столкновение с автомобилем Opel под управлением 31-летнего водителя. От удара Nissan опрокинулся на бок.
В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОГИБДД Новороссийска.
Читайте также: в Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Новороссийске молодая косуля застряла между валунов на пляже
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России