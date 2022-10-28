В Новороссийске на перекрестке перевернулась иномарка

Кадр из видео t.me/chpnvrsk

ДТП произошло 28 октября около 13:30 на перекрестке улиц Серова и Лейтенанта Шмидта.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видна иномарка, лежащая на боку. Автор видео рассказал, что из поврежденного автомобиля извлекли двоих человек.

По предварительным данным, 27-летняя женщина за рулем Nissan нарушила правила проезда перекрестка. Она допустила столкновение с автомобилем Opel под управлением 31-летнего водителя. От удара Nissan опрокинулся на бок.

В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОГИБДД Новороссийска.

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