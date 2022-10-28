Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Новороссийске на перекрестке перевернулась иномарка

Происшествия
28.10.2022 15:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-na-perekrestke-perevernulas-inomarka
В Новороссийске на перекрестке перевернулась иномарка
Кадр из видео t.me/chpnvrsk

ДТП произошло 28 октября около 13:30 на перекрестке улиц Серова и Лейтенанта Шмидта.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видна иномарка, лежащая на боку. Автор видео рассказал, что из поврежденного автомобиля извлекли двоих человек.

По предварительным данным, 27-летняя женщина за рулем Nissan нарушила правила проезда перекрестка. Она допустила столкновение с автомобилем Opel под управлением 31-летнего водителя. От удара Nissan опрокинулся на бок.

В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОГИБДД Новороссийска.

Читайте также: в Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Новороссийске молодая косуля застряла между валунов на пляже
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях