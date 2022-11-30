В Новороссийске на перекрестке иномарка сбила 11-летнего ребенка

ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло 30 ноября около 7:50 на улице Герцена.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

По предварительным данным, 33-летний водитель Kia двигался по улице Гайдара. В районе дома № 31 он сбил 11-летнего ребенка, который шел по нерегулируемому перекрестку справа налево.

«Несовершеннолетнего доставили в МУЗ ГБ № 1 Новороссийска для обследования. Видимых повреждений нет», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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