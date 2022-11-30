Сдал назад: в Краснодаре грузовик насмерть сбил пенсионерку во дворе многоэтажки

ДТП, в котором погибла 71-летняя местная жительница, произошло 29 ноября в 15:47. Виновник аварии оказался злостным нарушителем ПДД.

По предварительным данным, во дворе между домом № 270 на улице 1 Мая и домом № 43 на Черкасской 39-летний мужчина за рулем грузовика Hyundai двигался по участку задним ходом. Он не убедился в безопасности маневра и сбил пенсионерку, которая переходила дорогу справа налево. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

«Необходимо отметить, что за последние два года водитель привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 36 раз. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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