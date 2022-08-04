В Новороссийске на Маркотхском хребте ночью перевернулся УАЗ
Происшествия
04.08.2022 07:18
ДТП произошло в ночь на 4 августа на Маркотхском хребте в районе улицы Васенко.
В результате аварии УАЗ опрокинулся на крышу. На место незамедлительно отправились спасатели. Они помогли медкам извлечь пострадавшего из поврежденного автомобиля и доставили его к машине скорой помощи.
«Езда в горах всегда опасна, тем более ночью. Берегите свою жизнь! Спасибо большое всем кто помогал!», — написал глава муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
Читайте также: под Краснодаром в жестком лобовом ДТП пострадал водитель минивэна.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
- В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ