В Новороссийске на Маркотхском хребте ночью перевернулся УАЗ

Фото t.me/alekseioderov

ДТП произошло в ночь на 4 августа на Маркотхском хребте в районе улицы Васенко.

В результате аварии УАЗ опрокинулся на крышу. На место незамедлительно отправились спасатели. Они помогли медкам извлечь пострадавшего из поврежденного автомобиля и доставили его к машине скорой помощи.

«Езда в горах всегда опасна, тем более ночью. Берегите свою жизнь! Спасибо большое всем кто помогал!», — написал глава муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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