Под Краснодаром в жестком лобовом ДТП пострадал водитель минивэна

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Авария произошла 3 августа в 12:30 на трассе около станицы Старокорсунской.

По предварительным данным, водитель минивэна Toyota выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Range Rover, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель Toyota получил травмы. Его доставили в больницу для осмотра. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

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