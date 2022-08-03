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Под Краснодаром в жестком лобовом ДТП пострадал водитель минивэна

Происшествия
03.08.2022 15:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-v-zhestkom-lobovom-dtp-postradal-voditel-minivena
Видео t.me/krddtp1

Авария произошла 3 августа в 12:30 на трассе около станицы Старокорсунской.

По предварительным данным, водитель минивэна Toyota выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Range Rover, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель Toyota получил травмы. Его доставили в больницу для осмотра. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

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