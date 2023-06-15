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В Новороссийске на лето запустили дополнительные рейсы автобусов в Абрау-Дюрсо

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-na-leto-zapustili-dopolnitelnye-rejsy-avtobusov-v-abrau-dyurso
В Новороссийске на лето запустили дополнительные рейсы автобусов в Абрау-Дюрсо
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил вице-мэр города-героя Александр Яменсков. Дополнительные автобусы к популярному у туристов месту запустили с 15 июня по многочисленным просьбам местных жителей.

«Принято решение ввести дополнительные рейсы по маршруту № 102 М (улица Кутузовская – село Абрау-Дюрсо) на летнее время», — написал Яменсков в соцсетях.

Дополнительные автобусы в Абрау-Дюрсо будут ежедневно выезжать с Кутузовской в 19:15, а обратно — в 20:40. По пятницам и субботам появится еще один дополнительный рейс автобуса. Он будет выезжать с Кутузовской в 20:15, а из Абрау-Дюрсо в 21:40.

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