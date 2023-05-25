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С 1 июня в Сочи изменится расписание движения двух городских электричек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-iyunya-v-sochi-izmenitsya-raspisanie-dvizheniya-dvuh-gorodskih-elektrichek
С 1 июня в Сочи изменится расписание движения двух городских электричек
Фото департамента транспорта Сочи

Изменения схемы движения пригородных поездов связаны с началом туристического сезона.

С лета поезд № 6821 Сочи — Имеретинский курорт начнет отправляться на 18 минут раньше, чем обычно — в 7:42, а прибывать на конечную станцию на 19 минут раньше нынешнего расписания — в 8:30. Время отправления с остановок в Мацесте, Хосте и Адлере изменится почти на 20 минут.

Кроме того, изменится расписание поезда № 6024 Аэропорт — Сочи. Электричка будет отправляться на 37 минут раньше — в 6:23 и прибывать на 44 минуты раньше — в 7:06. Время отправления с остановок в Адлере, Хосте и Мацесте изменится примерно на 40 минут.

Пассажиров просят быть внимательнее и заранее планировать поездки на городских электропоездах с учетом изменений, сообщает пресс-служба департамента транспорта Сочи.

Читайте также: летом из Майкопа запустят «Ласточку» в аэропорт Сочи. Пригородный электропоезд № 814 начнет курсировать между Сочи и Адыгеей с 1 июня.

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