С 1 июня в Сочи изменится расписание движения двух городских электричек

Изменения схемы движения пригородных поездов связаны с началом туристического сезона.

С лета поезд № 6821 Сочи — Имеретинский курорт начнет отправляться на 18 минут раньше, чем обычно — в 7:42, а прибывать на конечную станцию на 19 минут раньше нынешнего расписания — в 8:30. Время отправления с остановок в Мацесте, Хосте и Адлере изменится почти на 20 минут.

Кроме того, изменится расписание поезда № 6024 Аэропорт — Сочи. Электричка будет отправляться на 37 минут раньше — в 6:23 и прибывать на 44 минуты раньше — в 7:06. Время отправления с остановок в Адлере, Хосте и Мацесте изменится примерно на 40 минут.

Пассажиров просят быть внимательнее и заранее планировать поездки на городских электропоездах с учетом изменений, сообщает пресс-служба департамента транспорта Сочи.

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