В Новороссийске на 80% готовы дороги, которые ремонтируют в рамках нацпроекта по плану 2023 года

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Но нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Новороссийске ремонтируют 24 улицы.

Благодаря досрочному завершению работ по плану на этот год в Новороссийске досрочно приступили к ремонту улиц, которые были в плане на 2023 год. Сейчас их общая готовность составляет 80%.

На 90% готовы улицы Карьерная в Новороссийске и Кирова в селе Владимировка. На ведущих к соцобъектам улицах Хворостянского, Молодежной и Алексеева продолжаются работы. Также идет ремонт на главных транспортных артериях города — улицах Куникова и Героев Десантников.

Всего в следующем году в Новороссийске планируют отремонтировать 45 улиц протяженностью 27,7 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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