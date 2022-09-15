Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске на 80% готовы дороги, которые ремонтируют в рамках нацпроекта по плану 2023 года

Экономика
15.09.2022 14:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-na-80-gotovy-dorogi-kotorye-remontiruyut-v-ramkah-natsproekta-po-planu-2023-goda
В Новороссийске на 80% готовы дороги, которые ремонтируют в рамках нацпроекта по плану 2023 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Но нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Новороссийске ремонтируют 24 улицы.

Благодаря досрочному завершению работ по плану на этот год в Новороссийске досрочно приступили к ремонту улиц, которые были в плане на 2023 год. Сейчас их общая готовность составляет 80%.

На 90% готовы улицы Карьерная в Новороссийске и Кирова в селе Владимировка. На ведущих к соцобъектам улицах Хворостянского, Молодежной и Алексеева продолжаются работы. Также идет ремонт на главных транспортных артериях города — улицах Куникова и Героев Десантников.

Всего в следующем году в Новороссийске планируют отремонтировать 45 улиц протяженностью 27,7 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре начали ремонтировать улицу Пригородную.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц
  3. Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
  4. Сочинские общественники помогли задержать строителя, застрелившего прораба
  5. МЧС предупредило о возможности смерчей над морем в Сочи
  6. В Краснодаре водителю стало плохо за рулем, он вышел из автомобиля и умер
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях