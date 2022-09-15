В Новороссийске на 80% готовы дороги, которые ремонтируют в рамках нацпроекта по плану 2023 года
Экономика
15.09.2022 14:53
Но нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Новороссийске ремонтируют 24 улицы.
Благодаря досрочному завершению работ по плану на этот год в Новороссийске досрочно приступили к ремонту улиц, которые были в плане на 2023 год. Сейчас их общая готовность составляет 80%.
На 90% готовы улицы Карьерная в Новороссийске и Кирова в селе Владимировка. На ведущих к соцобъектам улицах Хворостянского, Молодежной и Алексеева продолжаются работы. Также идет ремонт на главных транспортных артериях города — улицах Куникова и Героев Десантников.
Всего в следующем году в Новороссийске планируют отремонтировать 45 улиц протяженностью 27,7 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре начали ремонтировать улицу Пригородную.
Популярные новости
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц
- Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
- Сочинские общественники помогли задержать строителя, застрелившего прораба
- МЧС предупредило о возможности смерчей над морем в Сочи
- В Краснодаре водителю стало плохо за рулем, он вышел из автомобиля и умер