В Новороссийске на 2,5 года посадили приезжего за нападение на полицейского на ж/д вокзале
Происшествия
07.11.2022 13:56
Приговор по делу о применении насилия в отношении полицейского в отношении 47-летнего жителя Тульской области в ноябре вынес Ленинский районный суд Новороссийска.
По данным следствия, в феврале на железнодорожной станции Новороссийск мужчина причинил не опасные для жизни телесные повреждения сотруднику ППС Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.
Возбудили уголовное дело. Суд назначил обвиняемому 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
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