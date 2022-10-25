В Краснодаре будут судить мужчину, ударившего полицейского лопатой по голове

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло утром 13 августа в СНТ «Урожай» в Краснодаре.

По данным следствия, утром полицейские патрулировали территорию дачного поселка и встретили группу мужчин. Правоохранители попросили их предъявить документы. Во время проверки документов 28-летний мужчина убежал полицейских. Для его поисков прибыли дополнительные наряды.

Сбежавшего удалось заблокировать в одном из дворов на улице Абрикосовой. Злоумышленник взял лопату и ударил ППС УМВД России по Краснодару по голове. Полицейский получил травму, а нападавшего задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о применении насилия, опасного для здоровья. Обвиняемый находится под стражей. Он полностью признал свою вину. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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