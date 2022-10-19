В Краснодаре будут судить мужчину, сломавшего нос полицейскому
Инцидент произошел вечером 3 августа во дворе одной из многоэтажек на улице Селезнева в Краснодаре.
По данным следствия, 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушал общественный порядок. Местные жители вызвали полицию.
Нарушитель отказался предъявить документы прибывшим правоохранителям. Кроме того, он ударил одного из полицейских кулаком в лицо, сломав ему нос, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Злоумышленника задержали. На мужчину завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время расследование завершили, подозреваемый дал признательные показания. Дело передали в суд.
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