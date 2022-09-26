В Краснодарском крае отправили под стражу пациента, который в поликлинике напал на врача с ножом

В Краснодарском крае отправили под стражу пациента, который в поликлинике напал на врача с ножом

Преступление произошло 15 сентября около 17:00 в городской поликлинике Армавира.

По данным следствия, 49-летний мужчина зашел в кабинет к врачу, у которого ранее наблюдался, и 3 раза ударил медика ножом в живот. Пострадавшего успели спасти, сейчас он находится в больнице, где ему продолжают оказывать помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант еще находится в больнице под охраной, ему продолжают оказывать необходимое лечение. После лечения обвиняемого переведут в место его содержания под стражей. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире пациент ранил врача ножом, а после попытался покончить с собой. Пострадавшего медика и напавшего на него пациента госпитализировали в реанимацию.