В Краснодарском крае отправили под стражу пациента, который в поликлинике напал на врача с ножом
Преступление произошло 15 сентября около 17:00 в городской поликлинике Армавира.
По данным следствия, 49-летний мужчина зашел в кабинет к врачу, у которого ранее наблюдался, и 3 раза ударил медика ножом в живот. Пострадавшего успели спасти, сейчас он находится в больнице, где ему продолжают оказывать помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант еще находится в больнице под охраной, ему продолжают оказывать необходимое лечение. После лечения обвиняемого переведут в место его содержания под стражей. Расследование продолжается.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире пациент ранил врача ножом, а после попытался покончить с собой. Пострадавшего медика и напавшего на него пациента госпитализировали в реанимацию.
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