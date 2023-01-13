В Новороссийске мужчине грозит до 5 лет тюрьмы за пьяный бой с припаркованными машинами
Жители села Борисовка проснулись от автомобильных сигнализаций. Они увидели, как неизвестный кидается и бьет припаркованные машины ногами, и позвонили в полицию.
Правоохранители выехали по адресу и задержали 32-летнего жителя Крымского района недалеко от поврежденных машин. Мужчину доставили в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен весь бой с автомобилями. Оказалось, мужчина был пьян.
Всего злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения повредил шесть иномарок. Он бил руками и ногами по кузовам, с разбегу наваливался на машины всем телом и оставлял вмятины на капотах. Общий ущерб составил 115 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело. Мужчине за умышленное повреждение имущества грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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