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В Новороссийске мужчина зарезал друга, у которого снимал комнату в доме

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-muzhchina-zarezal-druga-u-kotorogo-snimal-komnatu-v-dome
В Новороссийске мужчина зарезал друга, у которого снимал комнату в доме
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Расследование уголовного дела по факту убийства завершили. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.

По версии следствия, 53-летний мужчина снимал у своего друга в частном доме комнату.  Между ними 20 января произошел конфликт на почве того, что хозяин потребовал выселиться друга. После ссоры мужчина дождался, пока хозяин уснет, взял кухонный нож и ударил им в грудь друга. От полученных ран пострадавший скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Затем злоумышленник попытался скрыть следы убийства, после чего вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. Им он сообщил, что якобы обнаружил тело друга без признаков жизни.

В ходе расследования дела мужчина сознался в содеянном и дал признательные показания. Материалы дела направили в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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