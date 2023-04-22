Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Станичник забил до смерти отца в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stanichnik-zabil-do-smerti-ottsa-v-krasnodarskom-krae
Станичник забил до смерти отца в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Красноармейском районе расследуют уголовное дело в отношении 37-летнего жителя станицы Полтавской.

Мужчину обвиняют в том, что он переломал ребра своему 59-летнему отцу, из-за чего тот скончался.

По версии следствия, вечером 15 апреля родственники выпивали дома и поссорились. Сын кулаками избил отца, удары пришлись в область груди и живота. Как оказалось позже, он сломал ему ребра.

После конфликта все легли спать, но через некоторые время родственники обнаружили, что отец не дышит, и вызвали скорую помощь и полицию.

Сына заключили под стражу. Назначены судебные экспертизы, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: житель Краснодарского края зарезал сестру ножницами и ушел гулять с собакой в лес.

Статьи
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Владимир Ленин: цитаты, актуальные для нашего времени
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 апреля
Как лечить геморрой в домашних условиях
Как лечить геморрой в домашних условиях
Как экономить деньги, не снижая уровень жизни
Как экономить деньги, не снижая уровень жизни
Что такое феминизм? Мифы о феминизме
Что такое феминизм? Мифы о феминизме
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
  2. Девушка выпала с балкона многоэтажки и погибла в Фестивальном микрорайоне Краснодара
  3. Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
  4. Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
  5. Предпринимателям Краснодара запретят использовать яркие цвета при оформлении торговых точек
  6. Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях