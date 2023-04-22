Станичник забил до смерти отца в Краснодарском крае
Происшествия
22.04.2023 10:46
В Красноармейском районе расследуют уголовное дело в отношении 37-летнего жителя станицы Полтавской.
Мужчину обвиняют в том, что он переломал ребра своему 59-летнему отцу, из-за чего тот скончался.
По версии следствия, вечером 15 апреля родственники выпивали дома и поссорились. Сын кулаками избил отца, удары пришлись в область груди и живота. Как оказалось позже, он сломал ему ребра.
После конфликта все легли спать, но через некоторые время родственники обнаружили, что отец не дышит, и вызвали скорую помощь и полицию.
Сына заключили под стражу. Назначены судебные экспертизы, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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