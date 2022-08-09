В Новороссийске мужчина продал арендованную машину и мебель из съемной квартиры

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следственное подразделение СУ УМВД России по Новороссийску завершило расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 26-летнего приезжего из соседнего региона. Он обвиняется в серии имущественных преступлений.

По данным следствия, обвиняемый заключил с коммерческой организацией договор аренды легкового автомобиля для работы в такси. В тот же месяц мужчина продал арендованный автомобиль за 400 тыс. рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Также установили причастность обвиняемого к краже бытовой техники и мебели из арендуемой им квартиры. Мужчина продал третьим лицам холодильник, стиральную машину, микроволновую печь, мясорубку, соковыжималку, стол, кровать и диван. Сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей.

В ходе следствия доказали причастность обвиняемого еще к одному преступлению. В Анапе мужчина познакомился с девушкой и, провожая ее домой, выхватил из рук телефон стоимостью около 50 тыс. рублей и сбежал.

На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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