В Краснодаре мужчина отобрал телефон у прохожего и списал 120 тыс. рублей

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Жителю Краснодара, подозреваемому в совершении ограбления на улице Куликова Поля, грозит до шести лет лишения свободы.

В отделение полиции обратился местный житель. Он сообщил, что вечером к нему на улице подошел мужчина и попросил позвонить. Затем злоумышленник, угрожая, отобрал гаджет, после чего через мобильный банк перевел себе 120 тыс. рублей со счета заявителя.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и фактическое местонахождение подозреваемого. Его задержали по месту жительства на улице Сахалинской. Оказалось, что 24-летний мужчина ранее был судим за грабеж, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В отделе полиции молодой человек признался в содеянном, рассказав, что похищенным распорядился по своему усмотрению. Кроме того, правоохранители установили его причастность еще к двум кражам в Краснодаре, общий ущерб от которых составил более 50 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

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