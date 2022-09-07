В Новороссийске мошенник похитил деньги у мужчины, обещая устроить его работать на иностранное судно

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным полиции, за свои «услуги» 21-летний местный житель получил 130 тыс. рублей.

Молодой человек пообещал мужчине за вознаграждение помочь устроиться на иностранное судно. После получения денег «работодатель» скрылся. Сумма ущерба составила более 130 тыс. рублей.

Правоохранители задержали молодого человека, возбудили уголовное дело. На время следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Материалы дела предали в суд для рассмотрения по существу. Парню грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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