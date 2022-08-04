В Новороссийске моряк заплатил 1,5 млн рублей по алиментам, чтобы уйти в плавание

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчина ежемесячно выплачивал по 20 тыс. рублей алиментов на содержание детей. Однако его бывшая жена сообщила судебным приставам, что эта сумма не соответствует заработку моряка.

Эту информацию подтвердила крюинговая компания, в которой мужчина служил по контракту. Собрав необходимую доказательную базу, приставы пересчитали размер выплат, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Должнику запретили выезд за пределы РФ. В этот же день моряк, которому вскоре нужно было уходить в рейс, полностью погасил задолженность в размере 1 млн 500 тыс. рублей.

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