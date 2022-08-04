В Новороссийске моряк заплатил 1,5 млн рублей по алиментам, чтобы уйти в плавание
Происшествия
04.08.2022 09:55
Мужчина ежемесячно выплачивал по 20 тыс. рублей алиментов на содержание детей. Однако его бывшая жена сообщила судебным приставам, что эта сумма не соответствует заработку моряка.
Эту информацию подтвердила крюинговая компания, в которой мужчина служил по контракту. Собрав необходимую доказательную базу, приставы пересчитали размер выплат, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю
Должнику запретили выезд за пределы РФ. В этот же день моряк, которому вскоре нужно было уходить в рейс, полностью погасил задолженность в размере 1 млн 500 тыс. рублей.
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