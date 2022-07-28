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В Краснодарском крае приставы за полгода взыскали с автонарушителей свыше 180 млн рублей

Происшествия
28.07.2022 11:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-pristavy-za-polgoda-vzyskali-s-avtonarushitelej-svyshe-180-mln-rublej
В Краснодарском крае приставы за полгода взыскали с автонарушителей свыше 180 млн рублей
Фото пресс-службы ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

На особом контроле приставов Кубани находятся должники по многочисленным штрафам и автовладельцы, оштрафованные за вождение в нетрезвом виде.

Отмечается, что за первое полугодие на исполнении в ведомстве за первое полугодие находилось 664 тыс. дел в отношении 25 тыс. должников. Из них в отношении «оптовых» должников — на сумму 480 млн 895 тыс. рублей.

Всего с начала года приставы взыскали 180,527 млн рублей с 17 тыс. должников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Для повышения эффективности работы Приставы регулярно проводят рейды на трассах края. Также работает мобильный комплекс «Дорожный пристав», выявляющий в транспортном потоке автомобили должников.

Так, в Усть-Лабинском районе приставы выявили и арестовали автомобиль Hyundai Solaris, владелец которого задолжал 133 тыс. рублей по 166 штрафам. После ареста машины мужчина погасил долг.

Читайте также: в Краснодарском крае приставы с начала года взыскали более 1 млрд рублей долгов по алиментам.

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